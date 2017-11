Toename aantal onnodige doden door leverziekten chronische hepatitis B en C

'5000 onnodige doden'

Het aantal mensen dat onnodig overlijdt aan de leverziekten chronische hepatitis B en C neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. 'Als we nu niets doen, zijn er over tien jaar zo’n 5000 onnodige doden', zegt Jan Hendrik Richardus, epidemioloog en hoogleraar Infectieziekten en Publieke Gezondheid aan het Erasmus MC.

Campagne

De campagne van de NLV en de experts – die voor het eerst gezamenlijk optrekken – moet aandacht vragen voor deze leverziekten en ertoe leiden dat patiënten, artsen en overheid in beweging komen. Iets dat tot nu toe onvoldoende gebeurt, vinden vereniging en experts.

Sluipmoordenaars

Volgens de NLV en de lever-experts is het grote publiek onvoldoende geïnformeerd over chronische hepatitis B en C. Beide ziekten zijn sluipmoordenaars; veel mensen merken niet dat ze deze ziekten onder de leden hebben. 'Een levensbedreigende complicatie kan de eerste kennismaking zijn met het feit dat je hepatitis hebt', zeggen prof. dr. Rob de Man en dr. Rob de Knegt, leverartsen Erasmus MC.

Daarom moeten mensen uit de risicogroepen zich laten onderzoeken. Beide ziekten kunnen goed worden aangepakt; de behandeling voor hepatitis C garandeert bijna 100% genezing, de behandeling tegen hepatitis B garandeert voor bijna 100% onderdrukking.

Risicogroepen

Tot de risicogroepen behoren mensen die voor 1991 bloed of bloedproducten hebben gehad (bijvoorbeeld een bloedtransfusie), mensen met een partner met hepatitis B - dit i.v.m. seksuele overdraagbaarheid - en zwangeren met hepatitis B i.v.m. de overdracht op het kind, mensen die ooit drugs hebben gebruikt (ook eenmalig), mensen met afwijkende leverwaarden in hun bloed zonder duidelijke oorzaak en migranten uit alle landen, behalve Noordwest- Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Risico lopen

'Veel migranten hebben geen idee dat ze risico lopen', zegt José Willemse, directeur Nederlandse Leverpatiënten Vereniging. 'Dat geldt ook voor de mensen die ooit drugs spoten in de jaren 80 en 90. Dat zijn nu keurige huisvaders en -moeders met een leuke carríère. Zij hebben geen idee dat één keer experimenteren ook dramatische gevolgen kan hebben gehad.'

Testen bij (huis)arts

In het kader van de campagne wordt (huis)artsen gevraagd patiënten uit de risicogroepen te laten testen op hepatitis B en C. Huisarts Martijn Sijbom, die bij het Nederlands Huisartsen Genootschap het hepatitisdossier beheert, zegt: 'Ik wil mijn collega’s vragen om alert te zijn. Denk na of een patiënt in een risicogroep zit.' Mensen kunnen ook zelf kijken of ze tot een risicogroep behoren; op www.hepatitis.nl wordt uitgebreid informatie gegeven en staat ook een video die speciaal voor deze campagne gemaakt is https://youtu.be/cU080Hh_DZM

De NLV en de lever-experts doen ook een beroep op de overheid; ze willen graag dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van het Nationaal Hepatitis Plan (november 2016) en het advies van de Gezondheidsraad (november 2016). Het uiteindelijke doel van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging en de lever-experts is te voorkomen dat er in 2020 nog doden vallen als gevolg van hepatitis B en C.

Bij de hepatitiscampagne zijn betrokken: Prof. dr. J.P.H. Drenth (Radboud MC), Prof. dr. I.M. . Hoepelman (UMC Utrecht), Dr. R.J. De Knegt (Erasmus MC), Prof. dr. R.A. de Man (Erasmus MC), Dr. M. van der Valk (AMC), Prof. dr. J.H. Richardus (Erasmus MC), Prof. dr. S.W. Schalm (Liverdoc/BIBHEP), Dr. M. Sijbom (NHG) en patiënten i.s.m. de Leverpatiënten Vereniging o.l.v. directeur drs. J.A. Willemse.