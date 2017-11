Zeeuw krijgt 4000e donornier

Nooit ziek

Nefrologe Marcia Kho zorgde voor de voorbereidende onderzoeken en chirurg Robert Minnee voerde de transplantatie uit. Met het echtpaar Van Immerseel gaat het goed, beiden knappen snel op, vertelt Edwin. ‘’Ik ben misschien een bijzonder geval, want ik heb me eigenlijk nooit ziek gevoeld. Niet toen mijn nieren nog maar voor acht procent functioneerden. Ook niet tijdens de twee maanden die ik moest dialyseren.”

Dialyse

In de zomer maakten hij en echtgenote Connie nog lange wandelingen tijdens hun vakantie op Sicilië. Maar door een besmetting met legionella belandde hij eind september op de ic. Zijn nierfunctie werd toen zo slecht dat hij aan de dialyse moest. “Maar ook toen heb ik gewoon nog een fietstocht van 40 kilometer gemaakt. Dat maakt deze ingreep eigenlijk wel vreemd. Ik voelde me superfit maar moest toch zo’n operatie ondergaan.”

Drastisch verbeterd

De allereerste niertransplantatie in het Erasmus MC vond in 1971 plaats, in 1981 voor het eerst met een nier van een levende donor. Tegenwoordig is bijna driekwart van de nieren die worden getransplanteerd afkomstig van een levende donor. De levensverwachting van nierpatiënten na een transplantatie is drastisch verbeterd.

Kijkoperatie

“In 1998 vond de eerste laparoscopische uitname van een donornier plaats, dus via een kijkoperatie. Sindsdien heeft de transplantatie van ‘levende nieren’ een grote vlucht genomen. Een kijkoperatie is immers veel minder ingrijpend voor een donor”, zegt transplantatiechirurg en hoogleraar Heelkunde Jan IJzermans.

Geselecteerd

Transplantatie met ‘levende’ donornieren heeft de voorkeur omdat de donoren zorgvuldig geselecteerd kunnen worden. Mede daardoor gaan ze aanzienlijk langer mee dan nieren van overleden donoren.

Perfusie

Ook op het gebied van zogeheten postmortale donornieren wordt hard gewerkt aan innovatie. “In heel Nederland krijgen nieren van overleden donoren na uitname standaard een perfusie met koude, zuurstofrijke vloeistof. Dat kan de kwaliteit van het transplantaat verbeteren”, weet IJzermans.

Wachtlijst

IJzermans: “Mede dankzij de levende donoren is de wachtlijst wat korter geworden, maar nog steeds moeten sommige patiënten jaren wachten op een donornier. Het blijft dus van belang dat zoveel mogelijk mensen zich registreren als donor.” Om de 4000e niertransplantatie te vieren, heeft de afdeling Nefrologie en Transplantatie gebakjes getrakteerd.