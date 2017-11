Premie van de basisverzekering met € 3,40 per maand omhoog

De premie van de basisverzekering van zorgverzekeraar CZ gaat op 1 januari 2018 met € 3,40 per maand omhoog (3%) en komt uit op € 116,25 ( € 1.395,00 per jaar).

Dat is ruim 6 euro per maand onder de kostprijs. CZ zet hiervoor € 221 miljoen van haar overreserve* in, dat komt neer op € 76,30 per verzekerde op jaarbasis.



CZ biedt al een aantal jaren een verlieslatende premie aan. De werkelijke zorgkosten zijn hoger. Door geleidelijke inzet van overreserves kan CZ de premiestijging dempen. Als de overreserves op zijn zal de premie flink stijgen. De stijging van de zorgkosten is dan ook zorgelijk, aldus Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ.