Ruim twee derde van de Nederlanders kreeg in 2016 een geneesmiddel voorgeschreven

71% van de Nederlanders kreeg in 2016 minstens één geneesmiddelvoorschrift. Onder de mensen van 85 jaar en ouder was dat 97%.

Maagzuurremmers zijn net als de afgelopen jaren het meest voorgeschreven geneesmiddel in de huisartsenpraktijk. Dit blijkt uit recente cijfers van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

Maagzuurremmers worden gebruikt tegen brandend maagzuur. Maar ook om te voorkomen dat er maagklachten ontstaan bij gebruik van andere veelgebruikte medicijnen, zoals ontstekingsremmende pijnstillers (NSAIDs). Deze pijnstillers staan ook in de top-3 van meest voorgeschreven geneesmiddelen. Gegevens uit NIVEL Zorgregistraties geven inzicht in het voorschrijven van geneesmiddelen. Of deze middelen ook daadwerkelijk worden gebruikt blijkt niet uit de gegevens.