Onderzoek: mogelijk minder complicaties na openhartoperaties

Het Catharina Ziekenhuis heeft deze week een grootschalig onderzoek gestart met een nieuw middel dat ontwikkeld is om mogelijke complicaties zoals nierfalen bij openhartoperaties te voorkomen. In een kleinschalig vooronderzoek met dit middel zijn in Eindhoven al goede ervaringen opgedaan.

Tijdens een extreme belasting, zoals een openhartoperatie, maken patiënten van nature zelf te weinig van dit eiwit aan. De eerste patiënt is inmiddels behandeld in het Catharina Ziekenhuis binnen het onderzoek dat wereldwijd wordt uitgevoerd onder 1250 hartchirurgie patiënten.

Het Catharina Hart- en Vaatcentrum is het grootste hartcentrum van Nederland waar wekelijks tientallen openhartoperaties worden uitgevoerd. Hartchirurg dr. Erwin Tan: “Wij zijn continu bezig om de zorg voor onze patiënten te verbeteren. De acute nierschade die in sommige gevallen ontstaat bij een langdurige hartoperatie willen we ook kunnen voorkomen, want dit kan namelijk een verminderde kwaliteit van leven als gevolg hebben. Met dit geneesmiddel kan mogelijke nierschade voorkomen worden.”