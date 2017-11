Kunststof liesbreukmatje kan leiden tot aanhoudende pijnklachten

Uit onderzoek in Máxima Medisch Centrum (MMC) door Willem Zwaans, chirurg in opleiding, blijkt dat de kunststof matjes die gebruikt worden bij een liesbreukoperatie wel degelijk tot blijvende chronische pijn kunnen leiden. Dit heeft het MMC bekendgemaakt.

Antwoorden

'Lange tijd was onduidelijk waarom sommige patiënten aanhoudende pijnklachten overhouden aan een liesbreukingreep. Dit onderzoek biedt antwoorden', aldus het MMC. Willem Zwaans promoveert vrijdag 17 november 2017 aan de Universiteit Maastricht met zijn proefschrift ‘Strategies for chronic inguinal pain’.

28.000 liesbreukoperaties per jaar

In Nederland worden jaarlijks ruim 28.000 liesbreukoperaties uitgevoerd. Om een nieuwe liesbreuk te voorkomen wordt er een kunststof matje gebruikt om de breuk te repareren. Zo’n vijfhonderd patiënten kampt na deze ingreep met aanhoudende liespijn. Het is de meest hardnekkige complicatie na een liesbreukoperatie.

'Matpijn'

'Een groot deel betreft zenuwpijn, maar een deel is niet te verklaren door zenuwirritatie. Dat is waar ik onderzoek naar heb gedaan: zogenaamde matpijn. Dit is pijn op de plaats van de mat door gebruik van lichaamsvreemd materiaal. Patiënten hebben het gevoel dat er iets zit wat er niet hoort', aldus promovendus Willem Zwaans. Het is voor het eerst dat matpijn op grote schaal onderzocht werd.

Herkenning

In het onderzoek is matpijn voor het eerst gedefinieerd als aandoening. Chirurg en co-promotor Marc Scheltinga: 'We hopen dat deze studie bijdraagt aan het herkennen en serieus nemen van de aandoening. Het is belangrijk dat patiënten en behandelaars alert zijn op pijn na de operatie. Trek aan de bel als de pijn blijft aanhouden, want dat hoort niet.'

Volgens hem en zijn collega Rudi Roumen, eveneens co-promoter, is het belangrijk dat patiënten, chirurgen, huisartsen, fysiotherapeuten en pijnspecialisten allemaal op de hoogte zijn van de behandelmogelijkheden bij matpijn. Ook daar werkt de onderzoeksgroep aan.

Verwijderen van matjes

In de afgelopen jaren zijn er verschillende liesbreukmatjes ontwikkeld, in de hoop matpijn te voorkomen. Zoals een zelfklevende mat, waardoor er geen hechtingen meer gebruikt hoeven te worden. Het type matje heeft echter geen effect op het al dan niet krijgen van pijn.

Oplossing: matje verwijderen

Zwaans: 'Dit hebben we drie jaar na implantatie van de verschillende matjes onderzocht. Het is dus niet zo dat het ene matje minder pijn geeft dan het andere.' De oplossing voor matpijn is duidelijk: het verwijderen van het matje, zo blijkt uit de studie.

'Bij twee derde van de patiënten met matpijn bleek verwijdering de uitkomst. In één van onze studies is dit voor het eerst via een kijkoperatie gebeurd.' Een hersteloperatie waarbij de mat verwijderd wordt is veilig en biedt veelal herstel van de pijn. Er loopt in MMC nog een aantal onderzoeken om deze hersteloperatie verder te verbeteren.