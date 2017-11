Bloeddonor is vaak ook orgaandonor

Bijna 70 procent van de bloeddonors is geregistreerd orgaandonor. Onder de algemene bevolking in Nederland is slechts 25 procent geregistreerd orgaandonor. Onderzoekers van Sanquin en de Vrije Universiteit Amsterdam bestudeerden onder ruim 20.000 bloeddonors welke aspecten orgaandonorregistratie kunnen voorspellen.

Eva-Maria Merz, onderzoeker bij Sanquin en sociologe aan de VU bekeek de demografische, culturele en persoonlijke aspecten van orgaandonors onder de huidige Nederlandse bloeddonors. Zou geslacht, religie of een politieke voorkeur orgaandonorregistratie kunnen voorspellen? Dit inzicht helpt bij het werven van nieuwe orgaandonors. Dat is nodig, omdat er een groot tekort aan donororganen is.

In vergelijking met de algemene Nederlandse bevolking blijken relatief veel bloeddonors ook geregistreerd te staan als orgaandonor. ”Meer dan 98 procent van de respondenten in onze studie staat geregistreerd in het orgaandonatie-register, waarvan 69 procent met een positieve keuze voor orgaandonatie. Dit staat tegenover 40 procent van de algemene bevolking die geregistreerd staat, waarvan 60 procent met een positieve keuze.“ Aldus Merz. “Van bloeddonors weten we al dat ze vaak ook vrijwilliger zijn en op verschillende manieren betrokken zijn bij de maatschappij. Dit geldt ook voor orgaandonors. Maar er zijn ook verschillen. Zo zijn gelovige mensen eerder bereid om bloed te doneren maar registreren ze zich minder snel als orgaandonor.”

De studie geeft ook aan dat onder bloeddonors vrouwen vaker orgaandonor zijn dan mannen, net als onder de rest van de bevolking. “Daarnaast zien we dat bloeddonors met pro-sociale waarden, die gebruik maken van hun stemrecht en/of een linkse politieke voorkeur hebben zich ook vaker registreren als orgaandonor.” Vertelt Merz. “In de toekomst kan deze informatie wellicht gebruikt worden om gerichter en efficiënter mensen te benaderen voor orgaandonatie.”