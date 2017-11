Campagne: Een op de vier heeft hersenaandoening

In totaal stonden er in 2016 3,8 miljoen mensen bij de huisarts geregistreerd met een hersenaandoening. Omdat veel mensen geen medische hulp zoeken en dus ook niet geregistreerd worden, ligt het daadwerkelijke aantal patiënten hoger. De zorgkosten voor hersenaandoeningen zijn jaarlijks ruim 25 miljard euro, 27% van de totale zorgkosten van Nederland.

In 2016 hadden 3,8 miljoen mensen een hersenaandoening: 1.692.400 mannen en 2.134.400 vrouwen. Vrouwen krijgen vaker een hersenaandoening dan mannen. Dat heeft vooral te maken met hun langere levensverwachting. Bijna twee miljoen mensen lijden aan een psychische stoornis en is daarmee de meest voorkomende type hersenaandoening (1.907.700 geregistreerde patiënten in 2016, NIVEL Zorgregistraties eerste lijn). Ook tonen de cijfers aan dat één op de vijf sterfgevallen het gevolg is van een hersenaandoening.