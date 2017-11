Patiëntenfederatie : 'spoedzorg kan beter en patiëntvriendelijker'

Spoedzorg bij huisartsenpost en spoedeisende hulp moet beter worden afgestemd op de beleving van de patiënt. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Die vergadert later deze week over ambulancezorg en acute zorg.