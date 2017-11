Zieke rokers die stoppen leven gemiddeld vijf jaar langer

Rokers met een hart- of vaatziekte die stoppen met roken leven gemiddeld vijf jaar langer. En de kans op een volgende hart- of vaatziekte wordt met gemiddeld 10 jaar uitgesteld. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 5.000 patiënten met hart- en vaatziekten, waarvan een derde bleef roken na bijvoorbeeld een eerste hartaanval, herseninfarct of dotterbehandeling.

UMC Utrecht-onderzoekster Johanneke van den Berg promoveert donderdag op dit onderzoek.



Van de 4673 onderzochte patiënten rookte 33 procent tijdens het ontstaan van de hart- of vaatziekte. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 61 jaar, en rokers waren gemiddeld vijf jaar jonger dan de niet-rokers wanneer ze voor het eerst symptomen van hart- of vaatziekten kregen. Twee derde van de rokers bleef na deze eerste, levensbedreigende gebeurtenis doorroken. Wat verder opvalt in de studie is dat ook patiënten van 70 jaar of ouder die stopten met roken na de eerste symptomen van een hart- of vaatziekte, gemiddeld langer leefden dan patiënten die door bleven roken.

Meer jonge rokende patiënten ook dikker

“Ook op hoge leeftijd heeft stoppen met roken heeft dus nog altijd zin, zelfs als je de 70 al gepasseerd bent.” zegt Van den Berg. “Uit het onderzoek bleek dat ‘doorrokers’ meer last van hun vaten kregen en ook hun kans op een tweede hart- of vaatziekte is significant groter. Natuurlijk niet enorm verassend, maar zolang patiënten roken, blijft het belangrijk om de voordelen van stoppen te benoemen. Zeker omdat het effect van stoppen met roken groter is dan andere preventieve behandelingen zoals het slikken van bloeddruk- of cholesterol verlagende medicatie.”



Van den Berg onderzocht ook het gewicht van de patiënten. “We weten dat mensen gemiddeld steeds zwaarder worden en dit vergroot ook de kans op hart- en vaatziekten. Wat ons vooral opviel was dat de grootste stijging van gewicht, uitgedrukt in BMI (Body Mass Index), te zien was bij de ‘jongere’ patiënten met vaatziekten van 50 jaar of jonger. Het geven van voorlichting over gevaren van overgewicht en streven naar gezond gewicht is erg belangrijk, zeker bij relatief jonge patiënten met hart- of vaatziekten.”