Windjes van rokers ruiken anders

De winden van rokers ruiken anders dan die van mensen die zijn gestopt met sigaretten of die nooit hebben gerookt. Dat is de conclusie van een studie uitgevoerd door VUmc-onderzoekers.

Zij maakten daarbij gebruik van een zogenaamde eNose, een elektronische neus. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Roken heeft invloed op de 'fecale vluchtige organische verbindingen' (de VOCs), lees: de inhoud van de scheet. VUmc-onderzoekers hebben voor het eerst aangetoond dat de darmgassen van actieve-rokers een andere geur hebben dan die van gestopte-rokers en dan die van nooit-rokers (zie onderstaande grafiek). Dat wijst erop dat de bacteriën of hun functie in de dikke darm (het microbioom) veranderen onder invloed van roken. Deze bacteriën zijn namelijk verantwoordelijk voor een groot deel van de gevormde lucht in de darm.

Glimlach

Een verandering in de samenstelling of werking van de darmbacteriën zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het feit dat rokers meer darmaandoeningen hebben. En ook voor het gegeven dat rokende patiënten juist minder last hebben van de darmontsteking colitis ulcerosa.

Onderzoeker en MDL-arts Nanne de Boer: "Het is onderzoek met een glimlach, maar het heeft ook een serieuze component. We wisten al dat je geur kunt gebruiken om darmziekten op te sporen. Roken heeft op deze metingen dus een belangrijke invloed, waarschijnlijk omdat het microbioom verandert of anders functioneert door het roken. Is dat dan misschien het onderliggende mechanisme waarom roken vaak slecht is voor je darmen?""

Vrijgekomen damp

De onderzoekers gebruikten een elektronische neus (eNose) om aan de ontlasting van rokers, gestopte rokers en niet-rokers te 'snuffelen'. De eNose is een apparaat dat net zo werkt als een echte neus: het kan geurprofielen onderscheiden in lucht. Daartoe worden monsters ontlasting verwarmd tot lichaamstemperatuur en wordt de vrijgekomen damp langs de eNose geleid.