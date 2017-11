Trombosestichting: met Antistollingspas patiëntveiligheid ondersteunen

Uit de vierde meting van de Monitor Zorggerelateerde schade van het NIVEL en EMGO+ instituut dat deze week gepubliceerd werd, blijkt dat de potentieel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen ondanks alle inspanningen de afgelopen jaren niet is gedaald. Volgens NIVEL en het EMGO+instituut liggen verbetermogelijkheden onder andere op het gebied van de diagnostiek en medicatieveiligheid, zoals het gebruik van antistollingsmiddelen.

De Trombosestichting Nederland geeft een gratis Antistollingspas uit voor patiënten die antistollingsmiddelen gebruiken. Met deze pas wil de Trombosestichting Nederland bijdragen aan een veilige antistollingsbehandeling en vermijdbare sterfte voorkomen.

Het NIVEL en EMGO+ instituut hebben geconstateerd dat in één jaar (half 2015 tot half 2016) bij 3,1% van de in het ziekenhuis overleden patiënten sprake was van potentieel vermijdbare sterfte. Dit betekent dat patiënten voortijdig zijn overleden mede omdat iets in de behandeling of het zorgproces niet goed is gegaan.

Met de Antistollingspas kunnen patiënten overal laten zien dat zij antistollingsmiddelen gebruiken. Niet alleen bij bezoek aan de huisarts, specialist of tandarts, maar bijvoorbeeld ook bij het ophalen van medicijnen in binnen- en buitenland of bij een bezoek aan de pedicure, mondhygiënist, fysiotherapeut enz.

De Antistollingspas is geschikt voor gebruikers van alle soorten antistollingsmiddelen en heeft de grootte van een bankpas. De Trombosestichting Nederland adviseert patiënten de pas altijd bij zich te dragen, bijvoorbeeld bij het rijbewijs of identiteitsbewijs, zodat artsen ook in geval van nood dan kunnen zien dat zij antistollingsmiddelen gebruiken.

De Antistollingspas is gratis aan te vragen via trombosestichting.nl.