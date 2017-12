Haagse 'borstendokter' moet de cel in

Zwaar lichamelijk letsel

De verdachte heeft als behandelend arts 9 patiënten zwaar lichamelijk letsel toegebracht door op ondeugdelijke wijze chirurgische ingrepen uit te voeren. De patiënten hebben infecties opgelopen en moeten verder leven met ontsierende littekens en verwondingen aan met name hun borsten.

Eerder vrijgesproken door rechtbank

De rechtbank had de verdachte in 2014 vrijgesproken. Het dossier in hoger beroep is aangevuld met meer medische informatie. Het hof komt tot een bewezenverklaring van meer verweten handelingen dan de rechtbank. Dat is de belangrijkste reden voor het oordeel van het hof dat de man, in tegenstelling tot het oordeel van de rechtbank, geen beroep kan doen op de medische exceptie, ofwel strafrechtelijk aansprakelijk is.

OM in beroep

Het Openbaar Ministerie was in beroep gegaan bij het hof. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 3 jaar gevangenisstraf geëist waarvan een jaar voorwaardelijk. Doordat het hof niet alle beschuldigingen bewezen acht en door het aanzienlijke tijdsverloop in deze zaak komt het hof tot een lagere straf dan geëist.