Te veel arsenicumgehalte in Nederlandse rijstproducten voor kinderen

In onderzoek in opdracht van foodwatch naar het arsenicumgehalte in Nederlandse rijstproducten voor baby’s, heeft het Institute for Global Food Security, Queen’s University Belfast in zes van de 24 producten een hoger gehalte anorganisch arsenicum gevonden dan wettelijk is toegestaan.

Drie van deze producten voldoen ook niet aan de wet als rekening wordt gehouden met de maximale onnauwkeurigheidmarge van 5,7% van uitgevoerde testen.

De hoge gehaltes zijn gevonden in een steekproef van rijstwafels en rijstebloem. Anorganisch arsenicum kan ernstige gezondheidsschade veroorzaken, zoals kanker, ontwikkelingsstoornissen en hart- en vaatziekten. Veel rijstproducten zijn ermee besmet. Het Voedingscentrum adviseert vanwege de giftigheid al om niet dagelijks rijstproducten aan baby’s te geven.

Dit voedingsadvies is amper bekend en een producent als Bambix suggereert juist dat je “je kindje in de ochtend en in de avond” haar rijstproducten kan geven. De NVWA zegt desgevraagd niet op te kunnen treden tegen de gevonden overschrijdingen van de wettelijke norm omdat een onnauwkeurigheidsmarge bij metingen wordt aangehouden van 20%.

De NVWA handhaaft pas bij een waarde van 120% van de wettelijke norm. foodwatch: “Bedrijven spannen zich duidelijk onvoldoende in om kankerverwekkende stoffen uit babyvoedsel te houden en geven ouders bovendien onverantwoord voedingsadvies dat geen rekening houdt met blootstelling aan arsenicum. Weer lijkt de NVWA niet in staat om adequaat te handhaven. Dat is kwalijk: als gevolg worden baby’s en peuters onvoldoende beschermd en blootgesteld aan te hoge gehaltes van een gevaarlijke stof. Dat moeten we toch niet willen?”