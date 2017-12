Norovirus uitgebroken in zorginstelling

Zeer besmettelijk virus

'Er zijn op dit moment zieke cliënten en medewerkers op locatie Nieuwenoord in Baarn, het Kwatrijn in Soest en op een aantal groepen van Christophorus in Bosch een Duin', aldus Amerpoort. Het zeer besmettelijke virus maakt dat mensen diarree krijgen en overgeven. Voor de meeste cliënten en medewerkers is dit vervelend, maar niet gevaarlijk.

Maatregelen genomen

Om de kans op verdere besmetting zo klein mogelijk te maken, zijn diverse maatregelen genomen. Hierover is overleg met de GGD en het Gezondheidscentrum van Amerpoort. Eén van de maatregelen is dat evenementen, groepsactiviteiten of bijeenkomsten tot woensdag zijn afgezegd.

Geïsoleerd

'Het is onverstandig om nu mensen in groepen bij elkaar te hebben. De groepen die besmet zijn met het virus worden ook zoveel mogelijk geïsoleerd, zodat zij niet in contact komen met groepen waar niemand ziek is', aldus de zorgorganisatie.

Het advies van het Gezondheidscentrum is dat kwetsbare mensen – zoals bijvoorbeeld mensen met een lage weerstand, een kwetsbare gezondheid, een slecht instelbare diabetes of sondevoeding - het terrein van Nieuwenoord of andere besmette groepen niet bezoeken.