Vrouw vaker en voor heel andere klachten naar de huisarts dan mannen

Vrouwen gaan nog steeds vaker naar de huisarts dan mannen, zo blijkt uit NIVEL Zorgregistraties op basis van huisartsgegevens van 2016. Mannen hadden in 2016 gemiddeld 3,4 keer per jaar contact met de huisarts, vrouwen ruim 5 keer per jaar.