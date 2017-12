Effectieve aanpak om risico’s bodemlood te verlagen

Het advies van RIVM om bewoners voor te lichten over lood in de bodem en kinderspeelplaatsen schoon te maken, wordt toegepast in lokaal beleid. Dit concludeert het RIVM over de aanpak van de gemeente Zaanstad om de blootstelling aan lood uit de bodem te verminderen. Lood in de bodem kan een risico zijn voor de gezondheid van bewoners.

In een eerder rapport uit 2016 bracht het RIVM de huidige kennis over de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan lood in kaart en ook de oorzaken van bodemverontreinigingen met lood. Blootstelling aan lood kan bij jonge kinderen leiden tot een verlies van enkele IQ-punten waarbij niet is aan te geven hoe groot dit effect voor een individu is. Dat hangt onder meer af van de hoogte en frequentie van de blootstelling.

De laatste jaren zijn veel bodemverontreinigingen opgeruimd, maar in sommige wijken is de aanwezigheid van lood in de bodem nog steeds een punt van aandacht. Het is belangrijk dat, op plaatsen waar kinderen in contact kunnen komen met bodemlood, gemeenten en bewoners maatregelen nemen om de blootstelling tot een zo laag mogelijk niveau terug te brengen.

Lood zit vooral in de bodem van wijken in vooroorlogse stadscentra en oude dorpskernen. Het RIVM heeft de aanpak van bodemlood van de gemeente Zaanstad geanalyseerd. Het lokale beleid is effectief omdat bewoners worden geïnformeerd over het terugbrengen van de blootstelling aan lood en zijn kinderspeelplaatsen schoongemaakt.

Het RIVM heeft het onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland uitgevoerd en ondersteunt hiermee de beleidsontwikkeling van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. De provincies willen samen met gemeenten een aanpak afspreken om de blootstelling aan lood uit de bodem te verminderen.