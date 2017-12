Menstruatieklachten worden vaak niet serieus genomen

Veel vrouwen met gynaecologische klachten blijven hiermee te lang rondlopen. En als ze dan medische hulp zoeken wordt de onderliggende oorzaak hiervan regelmatig over het hoofd gezien. Dat stelt prof. dr. Judith Huirne in haar oratie als hoogleraar benigne gynaecologie. Huirne pleit voor specialistische centra voor benigne gynaecologie.

Rond gynaecologische klachten bestaan nog veel taboes. Vrouwen wachten daardoor te lang met het bespreken van deze klachten. Menstruatieklachten worden vaak niet serieus genomen. Huirne: "Vrouwen, vraag aandacht voor uw gynaecologische problemen! Nog altijd is de behandeling van gynaecologische klachten teveel gericht op symptoombestrijding. Jarenlang was de behandeling beperkt tot het voorschrijven van hormonen of het verwijderen van de baarmoeder. Maar inmiddels zijn er voldoende nieuwe technieken beschikbaar waarbij de onderliggende oorzaak effectief behandeld kan worden op een minimaal invasieve wijze."

Professionalisering van de benigne gynaecologie

Huirne pleit voor expertisecentra waar vrouwen met benigne gynaecologische problemen de zorg krijgen die ze nodig hebben. In deze centra vindt innovatieve diagnostiek plaats en worden behandelingen aangeboden die op basis van onderzoek wetenschappelijk bewezen zijn. Artsen leren betere diagnoses stellen met behulp van de juiste echoscopische technieken. Huirne richtte recent het uterine repair center op voor vrouwen met afwijkingen van de baarmoeder. Vrouwen met myomen (vleesbomen), adenomyose (endometriose van de baarmoeder), niches (defect in het keizersnede litteken) of aangeboren baarmoederafwijkingen kunnen hier terecht voor een second opinion.

Niche-klachten na keizersnede

Huirne heeft de laatste jaren ook veel patiënten behandeld met niche-klachten die ontstaan na een keizersnede. Ongeveer 60% van de vrouwen krijgt na een keizersnede een defect in de baarmoeder en bij 25% is er sprake van een groot defect. Vrouwen met deze niches hebben een drie keer hogere kans op abnormaal bloedverlies na de menstruatie. Ook kan een niche vruchtbaarheidsproblemen geven. Huirne: "Wekelijks melden zich vrouwen uit heel Nederland in ons centrum voor een second opinion over bloedingsklachten of vruchtbaarheidsproblemen die zijn ontstaan na een keizersnede. Als er een niche is, kan een baarmoederherstellende operatie overwogen worden.

De eerste onderzoeksresultaten zijn positief. De bloedings- en pijnklachten nemen af en veel vrouwen worden na de ingreep spontaan zwanger. In een internationale studie onderzoeken we het effect van deze ingreep op de zwangerschapsuitkomsten."