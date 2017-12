Middenrif beter behandeld in Meander Medisch Centrum

Een verlamd middenrif (paralyse) geeft veel ongemak en kan tot ernstige benauwdheidsklachten leiden. Soms is longkanker of een zenuwziekte de oorzaak, soms is de oorzaak onbekend. Sinds kort kan de aandoening in Meander Medisch Centrum met een kijkoperatie via de buik worden verholpen. Dit is veel minder belastend dan de ‘klassieke’ open operatie via de borstkas.

Per 1 november is chirurg dr. Pim Welvaart (foto: rechts) werkzaam in Meander. Hij past als enige in Nederland een laparoscopische operatietechniek toe bij mensen met een verlamd middenrif. Vanuit heel Nederland, maar ook vanuit het buitenland, weten patiënten de weg te vinden naar het Meander Diafragma Chirurgisch Centrum in Amersfoort.

“Bij een paralyse raken mensen heel erg beperkt in hun doen en laten. Ze kunnen vaak niet meer plat in bed liggen, bukken en traplopen. Elke inspanning die ze doen, geeft al ernstige benauwdheidsklachten. Veel patiënten zijn reeds aangewezen op nachtelijke thuisbeademing.” Met de door Welvaart ontwikkelde kijkbuisoperatie kunnen ze dit achter zich laten en weer aan herstel werken. Het grote voordeel van deze operatie is dat de patiënten meestal de volgende dag al naar huis gaan en vrijwel geen pijn hebben na de operatie.

Het Meander Diafragma Chirurgisch Centrum behandelt patiënten met functionele stoornissen van het middenrif. Hierdoor is er een uniek kenniscentrum ontstaan waar zowel dr. Pim Welvaart als prof. dr. Ivo Broeders (foto: links), die landelijke bekendheid geniet als ‘robotchirurg’, excellente zorg leveren. Broeders opereert met de operatierobot patiënten met verwante klachten, zoals reflux en middenrifbreuk. De verwachting is dat Welvaart in 2018 ook met de operatierobot de operaties zal gaan uitvoeren in het Meander Diafragma Chirurgisch Centrum.