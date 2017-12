Muziek na operatie verzacht pijn patiënt

Een onderzoek op drie chirurgische verpleegafdelingen van het UMCG in samenwerking met het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen toont dit aan. Ook drie uur na het luisteren naar de muziek is de pijn nog altijd minder.

Juist bij kwetsbare patiënten, die herstellen van een vaak heel ingrijpende operatie, is dat belangrijk. Een operatie is heel ingrijpend voor het lichaam. Het roept een ontstekingsreactie op die nodig is om te genezen, maar die ook voor nare bijwerkingen kan zorgen, zoals verwardheid, longontsteking of gewichtsverlies. En hoe ouder iemand is, hoe groter de gevolgen van complicaties.