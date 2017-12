Effect van ultrafijn stof Schiphol op kinderen door RIVM in kaart gebracht

Longfunctie kinderen gemeten

De kinderen doen zelf thuis blaastests en houden op laptop, tablet of telefoon een dagboekje bij waarin ze vragen over hun gezondheid beantwoorden. Op de scholen wordt éénmaal per week bij ieder kind een uitgebreidere meting van de longfunctie uitgevoerd. Daarnaast wordt tijdens het schooljaar de luchtverontreiniging bij de scholen gemeten. De resultaten zullen in de loop van 2019 bekend zijn.

Ultrafijn stof

Ultrafijn stof is zo klein dat het lichaam het minder snel opruimt dan grotere deeltjes fijnstof. Daardoor blijft het langer in de longen achter na inademen. Ook kunnen deze deeltjes makkelijker via de longen in het bloed terechtkomen en zo andere organen bereiken. Ultrafijn stof is daardoor mogelijk schadelijker voor de gezondheid dan grotere stofdeeltjes.

Het onderzoekprogramma is bedoeld om daar meer zicht op te krijgen. Ultrafijn stof komt vrij bij verbranding. Bronnen zijn bijvoorbeeld transportmiddelen (auto’s, schepen, vliegtuigen), huishoudens (koken, openhaarden) en de industrie. Ultrafijn stof is altijd in de lucht aanwezig doordat stoffen in de lucht met elkaar reageren of afkomstig van natuurlijke bronnen, zoals heidebranden.

Verschillende onderdelen onderzoeksprogramma

Het RIVM voert, samen met het IRAS (Universiteit Utrecht), GGD Amsterdam, het ECN en het AMC, het onderzoeksprogramma uit. Het onderzoeksprogramma bestaat uit verschillen onderdelen. Waar mogelijk wordt ook gekeken naar ultrafijn stof uit andere bronnen dan de luchtvaart.