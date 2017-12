Patiënt dichter bij besluitvorming beleid zorginstellingen

Patiënten krijgen meer te zeggen over het beleid van zorginstellingen. Dat staat in het wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstelling 2018 waarmee de ministerraad, op voorstel van minister Bruins voor Medische Zorg vrijdag heeft ingestemd.

Aanbod maaltijden ziekenhuizen

Cliënten kunnen op deze manier meedenken over de organisatie van de zorgverlening, bijvoorbeeld over het aanbod aan maaltijden in ziekenhuizen. Dit is nodig om de zorg beter aan te laten sluiten bij de wensen en verwachtingen van mensen.

Belemmeringen

Het kabinet wil patiënten dichter bij de besluitvorming over zorg brengen. Uit onderzoek blijkt dat cliëntenraden – als zij invloed willen uitoefenen - tegen een aantal belemmeringen aanlopen. Patiënten willen effectief hun stem laten horen en cliëntenraden hebben behoefte aan stabiele financiering. In het regeerakkoord is afgesproken dat de inspraak van verzekerden, patiënten en cliënten op het beleid van de zorgverzekeraars of zorgaanbieders wettelijk wordt vastgelegd.

Instemming vragen aan cliëntraden

Dit wetsvoorstel regelt dat besturen van zorginstellingen voorwaarden opstellen voor invloed van cliënten en patiënten. Cliëntenraden krijgen niet enkel het recht om advies te geven, maar voor sommige besluiten moet het bestuur van de zorginstelling ook expliciet om instemming gaan vragen. Het gaat dan om besluiten die van groot belang zijn voor de positie van de cliënten. Ook krijgen cliëntenraden nog andere bevoegdheden zoals het recht op het houden van een enquête.