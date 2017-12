'Senioren hebben geestelijke verzorging nodig voor o.a hun spijtgevoelens'

Wat is de zin van het leven? Is mijn leven van betekenis? Het zijn vragen die we ons allemaal wel eens stellen. Denken senioren vaak na over levensvragen en welke vragen stellen zij zich dan? Dat was de insteek van het Grote Levensvragenonderzoek van seniorenorgansiatie KBO-PCOB onder 1.700 senioren.

Uit de resultaten blijkt dat 93 procent van de Nederlandse senioren regelmatig nadenkt over levensvragen en 80 % zelfs meerdere malen per maand.

Fouten en spijt

Ook spijt speelt bij veel senioren. Een op de drie zegt grote fouten gemaakt te hebben in zijn of haar leven. Zoals een slechte partnerkeuze of het te weinig aandacht geven aan vrouw en kinderen. Een kwart van de senioren die een grote fout hebben gemaakt, kan zichzelf die fout níet vergeven. Het drukt een stempel op hun leven. Spijt is er ook over het niet tot zijn recht komen van talenten. Veel mensen van de oudere generatie hadden niet de kansen om te studeren en te worden wie ze wilden zijn. Wanneer ze hun leven helemaal opnieuw konden doen, dan zouden zes van de tien senioren hun leven anders inrichten. Zo zou 37 procent een (andere) opleiding kiezen, 24 procent een ander beroep, 14 procent een andere partner en 9 procent zou anders omgaan met zijn lichaam.

Prettig

Het overgrote deel van de senioren vindt het prettig om na te denken over levensvragen, dat geeft hen een goed en positief gevoel. Alhoewel 22 procent er juist verontrust door raakt, 14 procent er verdrietig van wordt en het 2 procent bang maakt. Het nadenken over levensvragen is sterker aanwezig wanneer mensen ouder worden, en neemt toe als er ingrijpende dingen gebeuren zoals een ernstige ziekte of het overlijden van een dierbare.

Wat kan ik betekenen?

Het onderzoek van KBO-PCOB laat daarnaast zien dat de top vijf van levensvragen gaat over een mooie invulling van het leven. Vragen die zij zich vaak stellen zijn bijvoorbeeld: Wat doe ik met de tijd die mij resteert? en: Hoe kunnen we menswaardig samenleven? De vraag die met 60 procent op nummer één staat, is: Wat kan ik voor anderen betekenen? Het onderzoek laat duidelijk zien dat het leven vooral betekenis heeft door en met anderen.

Meer aandacht voor levensvragen

Ruim zeven van de tien senioren praten over levensvragen; de zin van het leven als je ouder wordt, het geloof, de reden van ons bestaan, het verlies van een naaste, de dood en het leven na de dood, met hun partner, vrienden en familie. Ruim driekwart (77 procent) van de senioren vindt dat er ook in de zorg meer aandacht moet komen voor levensvragen van ouderen.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: ‘Senioren hebben een grote behoefte om meer te praten over levensvragen. Als KBO-PCOB pleiten we er voor dat geestelijke verzorging, thuis en in zorginstellingen, een essentieel onderdeel wordt van de zorg. Mensen begeleiden met dit soort vragen is een belangrijk aspect van goede zorg’