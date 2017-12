Aantal mensen met griep neemt weer toe

Het aantal griepgevallen in Nederland is weer aan het toenemen. Dit heeft het Nivel dinsdag bekendgemaakt in haar wekelijkse griepcijfers.

Nog geen epidemie

In week 50 van 2017 rapporteerden de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 52 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is voor het eerst dit seizoen net boven de epidemische grens van 51 per 100.000, maar er is nog geen sprake van een epidemie.

Vooral jonge kinderen

De huisartsen zien vooral jonge kinderen (0-4 jaar) met IAZ. Bij een deel van de patiënten met influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) zijn neus- en keelmonsters afgenomen. De uitslagen hiervan zijn woensdagmiddag bekend en worden uiterlijk donderdagochtend aan dit bulletin toegevoegd. Bij andere aandoeningen dan IAZ zijn er geen bijzonderheden voor de tijd van het jaar.