Eindhoven doet test met verwijderen fijnstof

In Eindhoven vindt komende 3 maanden op het Stadhuisplein een proef plaats waarbij fijnstof en roet uit de stadslucht gereinigd wordt via ventilatie van de parkeergarage. Dit heeft de gemeente Eindhoven bekendgemaakt.

Computermodellen

'Schone lucht wordt vervolgens de stad in geblazen. De luchtkwaliteit in de stad kan hiermee aanzienlijk worden verbeterd. Onderzoekers van de faculteit Bouwkunde van de TU/e toonden dit vorig jaar aan met behulp van computermodellen. Tijd om het te gaan uitproberen dus!', aldus de gemeente

Meten van fijnstof op het Stadhuisplein

In de proef die binnenkort van start gaat, worden 30 luchtzuiveringsinstallaties geplaatst naast de uitgang van de ondergrondse parkeergarage op het Stadhuisplein. Deze installaties zijn ontwikkeld door ENS Urban. 'Nooit eerder is in de openbare ruimte van een stad op deze manier geëxperimenteerd met het grootschalig reinigen van stadslucht. Het is wat dat betreft een wereldprimeur', zegt Bert Blocken (hoogleraar bouwfysica, TU Eindhoven). 4 maanden wordt in een groot gebied rondom het Stadhuisplein de concentraties fijnstof gemeten. Ook worden weergegevens verzameld om de luchtbeweging in kaart te brengen.

Veelbelovende techniek

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), is fijnstof de meest schadelijke vorm van vervuiling in steden. Zelfs zo erg dat er een kans is om eerder te overlijden als je veel fijnstof binnenkrijgt. Wethouder Mary-Ann Schreurs is dan ook erg blij met de proef.

Volgens haar is het niet voldoende als we alleen meten dat de luchtkwaliteit slecht is, maar moeten we er ook echt iets aan doen. De wethouder benadrukt dat deze techniek veelbelovend is voor een gezonder Eindhoven. Blijkt het te werken, dan kan het grotere schaal worden ingezet, om zo snel mogelijk de binnenstad fijnstof en roetvrij te maken.

