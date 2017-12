Gesubsidieerd onderzoek MST naar vervanging voor antibiotica

Resistent

'Het onderzoek is 1 van de 8 projecten die subsidie toegekend heeft gekregen van NWO', aldus het MST. Antibioticaresistentie staat in de top 3 van meest zorgelijke ontwikkelingen in de wereld. Steeds meer bacteriën worden resistent voor meer antibiotica. Patiënten die besmet zijn met zo’n bacterie, kunnen overlijden omdat de infectie niet te genezen is.

Nieuwe methoden nodig

Er zijn nieuwe methoden nodig om deze bacteriële infecties te bestrijden. Onderzoeksorganisatie NWO investeert daarom samen met het ministerie van VWS bijna 7 miljoen euro in onderzoek naar nieuwe toegankelijk en betaalbare antibiotica en alternatieven voor antibioticagebruik.

Project MDR-Phage

In dit project wordt onderzoek verricht naar unieke moleculen die de afweer tegen bacteriële infecties versterken. De eerste resultaten wijzen erop dat dit een potentieel goede behandelvorm is.

Het onderzoek zal 3 jaar in beslag nemen. In deze periode wordt onderzocht hoe goed en hoe veilig de moleculen zijn. Het bloed, de urine en het sputum van patiënten die een infectie met zo’n resistente bacterie hebben, wordt onderzocht. Daarna zijn studies met muizen nodig om te kijken hoe het in het echt werkt en wat mogelijke bijwerkingen zijn.

Samenwerking

Het onderzoek is een samenwerkingsproject van MST, UT, Laboratorium voor Microbiologie Twente/Achterhoek, AMC in Amsterdam en twee bedrijven uit Oostenrijk en Duitsland. Het totale studiebudget bedraagt ongeveer €850.000. Daarvan komt ongeveer €750.000 van NWO-TTW. Het overige bedrag komt van 2 bedrijven uit Duitsland en Oostenrijk.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)