Griepgolf nu officieel een epidemie

Er is op dit moment officieel sprake van een griepepidemie in Nederland. 'Het aantal griepgevallen in Nederland neemt toe', zo meldt het Nivel woensdag.

Influenzavirussen

'Er is sprake van een epidemie, die deels door influenzavirussen en deels door andere virussen veroorzaakt wordt', aldus het Nivel. In week 51 van 2017 rapporteerden de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 69 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is voor de tweede achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000. De huisartsen zien vooral jonge kinderen (0-4 jaar) met IAZ.

Neus- en keelmonsters

In 5 afgenomen neus- en keelmonsters van patiënten met IAZ in week 51 werd 1 maal (20%) influenzavirus type B (Yamagata-lijn) en 1 maal (20%) rhinovirus gevonden. Er werd in deze monsters geen respiratoir syncytieel virus (RSV) of enterovirus gevonden.

In 13 monsters afgenomen van mensen met een acute luchtweginfectie zonder IAZ (ARI) werd 3 maal (23%) rhinovirus, 3 maal (23%) influenzavirus type B (Yamagata-lijn) en 4 maal (31%) RSV gevonden. In deze monsters werd geen enterovirus gevonden.

Monsters naar RIVM

In week 40 2017 t/m week 51 2017 werden door de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 101 IAZ-monsters en 159 ARI monsters afgenomen en opgestuurd naar het RIVM.

In de 101 monsters van patiënten met IAZ werd 1 maal influenzavirus type A(H3N2), 1 maal influenzavirus type B (Victoria-lijn), 9 maal influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 12 maal RSV, 19 maal rhinovirus en 3 maal enterovirus gevonden.

In de 159 ARI monsters werd 1 maal influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 1 maal influenzavirus type A(H3N2), 1 maal influenzavirus type B (Victoria-lijn), 5 maal influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 9 maal RSV, 57 maal rhinovirus en 3 maal enterovirus gevonden.

Van de 19 influenza positieve monsters betrof 11% influenzavirus A(H3N2), 5% influenzavirus A(H1N1)pdm09, 11% influenzavirus B (Victoria-lijn) en 74% influenzavirus B (Yamagata-lijn). Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken herberekend, omdat er monsters kunnen nakomen en verdere testen benodigd kunnen zijn. Bij andere aandoeningen dan IAZ zijn de cijfers zoals verwacht kan worden voor de tijd van het jaar.

