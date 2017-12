MCL eerste volledig rookvrije ziekenhuis van Nederland

Per 1 januari 2018 is het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) het eerste volledig rookvrije ziekenhuis van Nederland. Roken is uitgebannen binnen het gebouw én op het ziekenhuisterrein. De laatste rookvoorzieningen op het ziekenhuisterrein worden in de laatste weken van december en in de eerste week van januari verwijderd. Een rookvrij MCL geldt voor medewerkers, patiënten, bezoekers en alle anderen. Hiltje de Graaf, internist-oncoloog: 'Ik ben er trots op dat ons ziekenhuis in dit opzicht het goede voorbeeld geeft. We willen het roken de zorg uit hebben en dat begint in Leeuwarden.'

Hiltje de Graaf is samen met enkele collega-artsen de initiatiefnemer voor het rookvrij ziekenhuis. Het initiatief is door de MCL-directie overgenomen. Het rookvrije beleid is gedurende de afgelopen twee jaar gefaseerd ingevoerd: al eerder stopten MCL-medewerkers met roken op het MCL-terrein en werd de rookruimte binnen het ziekenhuis gesloten. De Graaf: 'Als artsen zien we elke dag de ernstige gevolgen die veel rokers ondervinden van tabaksgebruik. Het is niet meer dan logisch dat we het roken de zorg uit willen. En liefst uit de samenleving.'

De Graaf: 'Veel ziekenhuizen hebben initiatieven om rookvrij te worden. Dat is een uitstekende ontwikkeling. Voor zo ver wij weten gaat het MCL hierin het verst: straks zijn er werkelijk geen rookvoorzieningen meer. Dus ook geen rookhokjes op het terrein. Niets. Daarmee lopen we landelijk voorop.'

Rokende patiënten die in het MCL worden opgenomen kunnen hulp krijgen. De Graaf: 'Denk aan nicotinepleisters, nicotinekauwgom en dergelijke. Uit onderzoek blijkt overigens dat patiënten die geruime tijd vóór een geplande ingreep stoppen met roken minder kans hebben op complicaties. Ook dat beleid is bij enkele vakgroepen in het MCL al gemeengoed.'