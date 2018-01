Goede voornemen betreffende afvallen door diëten, 'het heeft geen zin'

Diëten werken niet. Als je écht wilt afvallen, hebben kleine aanpassingen van eetgewoontes veel meer effect, zeggen wetenschappers. ‘Ga niet op dieet’ is dan ook de boodschap van Psychologie Magazine, dat Nederlanders oproept om in het nieuwe jaar te stoppen met calorieën tellen en in plaats daarvan ongezond eetgedrag te veranderen.

Mensen zijn zich vaak helemaal niet bewust van hun ongezonde eetgewoonten. Daardoor eten ze ongemerkt meer dan ze willen - en lukt het hun niet om blijvend gewicht te verliezen of komen ze juist steeds meer aan. ‘Al die ellende, het geworstel, de energie die diëten kosten, terwijl het uiteindelijk helemaal geen zin heeft. Dat is zo zonde,’ zegt hoofdredacteur Sterre van Leer.

Psychologie Magazine deed onderzoek onder bijna 1.500 mensen die willen afvallen.

Dit zijn de vijf meest gemaakte ‘eetfouten’, zo bleek uit het onderzoek:

(1) Op dieet gaan. Ruim de helft (55%) van de mensen die willen afvallen doet regelmatig aan de lijn, waarbij ze tijdelijk (veel) minder eten. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit niet werkt: 80% van de mensen die door een dieet flink gewicht verliezen, zijn na vier à vijf jaar weer terug op hun oude gewicht. Of zijn zelfs zwaarder dan daarvoor.

(2) Eten voor de televisie. Ruim de helft (51%) van de mensen die willen afvallen eet geregeld terwijl ze iets anders doen, zoals televisiekijken. Terwijl je voor de tv 10% meer eet.

(3) Standaard lekkers in huis halen. Bijna de helft (46%) heeft vaak of bijna altijd lekkere dingen in huis, zoals chips, koek, chocolade en snoep. Terwijl het heel moeilijk is om daarvan af te blijven als het onder handbereik ligt – en helemaal als het in het zicht ligt.

(4) Grote porties nemen. Ruim een derde (37%) kiest niet voor de kleinste portie als er een keuze is. Terwijl porties, bijvoorbeeld van snacks en frisdrank, door de jaren heen steeds groter geworden zijn. Dus wat nu small is, was een aantal jaar geleden nog medium.

(5) Niet naar je lichaam luisteren. 40% herkent de signalen van hun lichaam dat ze genoeg hebben gegeten, niet. Ze eten gewoon door, dus die grote portie gaat helemaal op.