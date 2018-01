Isala haalt grote tumor weg bij lever via kijkoperatie

Zes kleine gaatjes

'Waar normaliter bij een grote leveroperatie een grote snee onder de ribbenboog wordt gemaakt, zijn voor een kijkoperatie maar zes kleine gaatjes nodig', aldus Isala. Dit zorgt onder andere voor minder pijn en minder complicaties bij de patiënt. De patiënt herstelt sneller van deze ingreep. Een belangrijke mijlpaal voor de behandeling van levertumoren.

Eerste ziekenhuis in de regio Noordoost Nederland

Chirurg Gijs Patijn: ‘Leveroperaties worden in vergelijking met vroeger steeds vaker met een kijkoperatie uitgevoerd. We doen in Isala al enkele jaren kijkoperaties voor kleinere levertumoren. Maar nu is het gelukt om een grote tumor te verwijderen met deze techniek. Er zijn nog maar enkele centra in Nederland die deze grote ingreep uitvoeren met een kijkoperatie. Patiënten kunnen nu ook bij Isala terecht.’

Minder pijn en complicaties

Een leveroperatie is een grote complexe ingreep met vele mogelijke complicaties. Door een kijkoperatie te doen is er minder kans op complicaties en bloedverlies. Een patiënt heeft minder pijn omdat hij geen grote wond heeft en ook de opnameduur is korter. ‘De eerste operatie ging voorspoedig en de patiënt kon binnen zeven dagen zonder complicaties naar huis, terwijl een patiënt normaal wel 10 dagen in het ziekenhuis ligt’, aldus Patijn.

Gespecialiseerd ziekenhuis

Isala is een gespecialiseerd ziekenhuis voor de behandeling van levertumoren. De introductie van deze nieuwe techniek is een belangrijke mijlpaal voor Isala omdat patiënten sneller herstellen van deze ingreep. De ingreep is minder belastend.

Het chirurgenteam werd bij de eerste operatie begeleid door professor M. Abu Hilal uit Engeland, een toonaangevend expert op het gebied van de minimaal invasieve (laparoscopische) leverchirurgie. Op deze manier werd deze complexe techniek zorgvuldig geïntroduceerd binnen Isala, met de beste resultaten voor de patiënt.

