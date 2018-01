Ruim 20 miljoen voor excellent kankeronderzoek

Daarmee is een bedrag van 20,5 miljoen euro gemoeid. De projecten gaan later dit jaar van start en beslaan de gehele breedte van kankerbestrijding: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor mensen die kanker hebben, of hebben gehad.

KWF financiert onderzoeksprojecten in verschillende fasen van onderzoek, zowel het meer fundamentele laboratoriumonderzoek, als klinische projecten die dichterbij de patiëntenzorg staan. Binnen de 39 gehonoreerde projecten komt een groot scala aan onderwerpen aan bod: verbeterde diagnostiek, verfijning van operatie- en bestralingstechnieken, nieuwe toepassingen van immunotherapie en betere nazorg zijn vertegenwoordigd.

Uitgelichte projecten

Dr. Rutger-Jan Swijnenburg (LUMC) gaat een nieuwe methode onderzoeken om de diagnostiek van alvleesklierkanker te verbeteren, wat uiteindelijk moet zorgen voor betere behandelperspectieven van deze -nu vaak dodelijke- kankersoort. De vraag hoe borsttumoren op den duur ongevoelig worden voor behandeling staat centraal in het onderzoek van dr. Michiel Pegtel (VUmc). En op het gebied van immunotherapie gaat dr. Adriaan Bins aan het AMC onderzoeken of het mogelijk is om darmkanker te voorkomen met vaccins.

Uit de opbrengsten van Alpe d’HuZes zijn in deze financieringsronde 2 projecten gehonoreerd. Het gaat om de onderzoeken van dr. Victor Peperzak en dr. Renske Steenbergen. Peperzak zal de komende jaren aan het UMC Utrecht werken aan het ‘trainen’ van een bepaald type afweercel om kankercellen op te sporen en te verslaan. Steenbergen (VUmc) onderzoekt de groeiwijze van tumoren die hun oorsprong kennen in een HPV-infectie, zoals baarmoederhalskanker.

Wetenschappelijk onderzoek werkt

De afgelopen decennia is veel winst geboekt in het kankeronderzoek. Uit recent gepubliceerde overlevingscijfers van de Nederlandse Kankerregistratie blijkt dat 5 jaar na de diagnose 64% van de patiënten nog in leven is. “Dat dit getal blijft stijgen geeft aan dat we op de goede weg zijn, maar ook dat deze weg nog lang is. KWF wil immers dat niemand meer sterft aan kanker. Daarom blijven we onverminderd inzetten op de selectie en financiering van de beste oncologische projecten. Met als doel de resultaten sneller bij de patiënten te brengen”, aldus Sigrid Attema, directeur a.i. van KWF.

Voordat KWF overgaat tot financiering van een onderzoeksproject, doorloopt een ingediend projectvoorstel een zorgvuldig beoordelingsproces. Bekijk de uitleg voor meer informatie over dit proces, waarbij (inter)nationale toponderzoekers en patiënten betrokken zijn.