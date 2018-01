Griepepidemie gaat vierde week in

Kleine toename aantal griepgevallen

In week 52 van 2017 rapporteerden de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 55 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. 'Dat is de derde achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000 en in een toenemend percentage van de keel- en neusmonsters van patiënten met IAZ werd influenzavirus gedetecteerd', aldus het NIVEL.

Relatief vaak het RS-virus

De huisartsen zien vooral jonge kinderen (0-4 jaar) met IAZ; bij hen wordt relatief vaak RS-virus (respiratoir syncytieel virus) gevonden. Bovenstaand cijfer en onze grafieken zijn niet gecorrigeerd voor de twee Kerstdagen dat de huisartspraktijken gesloten waren. Als het cijfer van 55 per 100.000 inwoners gecorrigeerd wordt voor de sluiting van huisartspraktijken tijdens de Kerstdagen zouden de huisartspraktijken 92 per 100.000 inwoners rapporteren.

