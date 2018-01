Piek rond feestdagen in brandwondencentra met 135 slachtoffers

De brandwondencentra in Nederland kregen gedurende de feestdagenperiode van zaterdag 23 december tot en met woensdagochtend 3 januari te maken met een piek waarbij in totaal in dit relatief korte tijdsbestek 135 slachtoffers werden behandeld. Dit meldt de brandwondenstichting donderdag.

27 ernstige brandwonden

De 135 slachtoffers meldden zich in de brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam na een brandwondenongeval. 'Bij 27 mensen waren de brandwonden dusdanig ernstig dat zij moesten worden opgenomen in een van de drie brandwondencentra. De meest voorkomende oorzaken waren ongelukken tijdens het koken, thee drinken en het afsteken van vuurwerk', aldus de Brandwondenstichting.

Jaarlijkse drukte rond december

December staat voor grote drukte in de drie Nederlandse brandwondencentra. Jaarlijks zien artsen en verpleegkundigen deze periode een piek in het aantal brandwondenongevallen. Naast de 27 mensen die in de brandwondencentra werden opgenomen, zijn er 75 poliklinisch behandeld. Ook werd voor 33 personen het deskundig advies van een brandwondenarts of -verpleegkundige ingewonnen.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken vallen de slachtoffers niet alleen bij het afsteken vuurwerk, maar juist ook bij andere activiteiten zoals het drinken van thee en het koken van het (kerst)diner. 'Ook dit jaar was december helaas weer traditioneel druk. We hebben vooral rondom oud en nieuw meer patiënten behandeld in vergelijking met vorig jaar.', aldus Jacob Blik unithoofd in Brandwondencentrum Groningen. Ook in het Brandwondencentrum Rotterdam was het rondom de feestdagen drukker dan vorig jaar.

Vuurwerk, maar ook hete thee

Vuurwerk was bij 66 mensen de oorzaak van hun brandwonden. Denk hierbij aan het te vroeg ontploffen van vuurwerk in het gelaat of de hand. De slachtoffers waren veelal mannen en de leeftijd meestal tussen de 8 en 25 jaar. Bij carbidschieten liepen 14 mensen brandwonden op.

Kleine kinderen

Ook zagen de centra brandwonden bij kleine kinderen door hete vloeistoffen zoals thee of het vastpakken van de hete kachel of het strijkijzer. Tijdens de feestdagen zien we ieder jaar relatief veel jonge kinderen in de brandwondencentra. De dagelijkse routine is voor de meeste mensen anders in deze periode; een brandwondenongeval ligt dan op de loer.

----------------------------------------------------------------------------

