Vaak te lange wachttijden in ziekenhuizen

Mediquest deed onderzoek naar de wachttijden. In 2014 bedroeg de gemiddelde wachttijd nog drie weken. Vooral buiten de randstad is een grote stijging te zien van de wachttijden. Een uitschieter hierin is oogheelkunde. Hier moet een patiënt gemiddeld negen weken wachten voor een consultatie.

Volgens Mediquest zijn er regionale verschillen te zien. In de provincies Groningen en Drenthe moet men lang wachten op een bezoek aan de specialist. Ook in Den Haag is dit het geval. In Zeeland en Amsterdam wordt men het snelst geholpen. Hier bedraagt de gemiddelde wachttijd drie weken.

