Chemokalender maakt kanker bij ouder voor kinderen tastbaar

Rekening houden met ouder

Zo wordt de ziekte en de behandeling voor kinderen tastbaar en kunnen zij er op hun manier rekening mee houden als het even niet zo goed gaat met hun vader of moeder. De chemokalender wordt meegegeven aan patiënten in het Catharina Kanker Instituut en kan worden gedownload op www.catharinaziekenhuis.nl/chemokalender.

De chemokalender is een soort kleurplaat en werkt heel eenvoudig. Elke dag wordt een vakje ingetekend. De kleur van het vakje wordt bepaald door de ouder. Gaat het goed dan krijgt het poppetje een lach en wordt de smiley groen gekleurd. Gaat het niet zo goed, dan wordt je poppetje geel. Gaat het helemaal niet zo goed dan kleurt het kind samen met de ouder het poppetje rood in en wordt de smiley ‘verdrietig’ ingetekend.

Met de kalender weet een kind hoe het met de ouder die chemotherapie krijgt gaat. Ouder en kind kunnen op een eenvoudige, laagdrempelige manier afspraken maken als het poppetje rood is. Bijvoorbeeld dat het kind dan een dagje gaat logeren bij opa en oma of dat de schoenen thuis uit moeten vanwege het lawaai. En als het poppetje groen is en lacht is het tijd voor iets leuks.

Tastbaar voor kinderen

Het idee van de kalender komt van een collega uit het Catharina Ziekenhuis met jonge kinderen. Marieke: 'Toen mijn man en ik net hadden gehoord dat ik borstkanker had, waren we erg in de war en emotioneel. Er komt van alles op je af: een operatie, chemotherapie en natuurlijk toch de angst om dood te gaan en twee jonge kinderen achter te laten'.

'Ik wilde niet dat mijn borstkanker te beladen werd, dat ze zouden schrikken als ik kaal zou worden van de chemo of na de operatie in het ziekenhuis. Ook wilde ik niet dat ze zich schuldig zouden voelen als ik een slechte week had na de chemotherapie. Het lag immers niet aan hen. Maar hoe doe je dat op een goede manier? Dat was een vraag die maar bleef rondspoken in mijn hoofd', aldus Marieke. In het ziekenhuis namen Marieke en haar man de folders ‘Chemo Kasper’ en ‘Radio Robby’ mee die op het niveau van kinderen uitleg geven over chemotherapie en bestraling. 'Daar hebben ze het nu nog wel eens gekscherend over. Het is iets tastbaars voor kinderen. En precies dat wilde ik ook bereiken met de chemokalender.'

Chemokalender

Met een bevriende ontwerper ontwikkelde Marieke speciaal voor kinderen een chemokalender. 'Samen hebben we een chemo kalender gemaakt, met alle dagen van de chemotherapie. Mijn kinderen kleurden zwarte tulpen op de dagen dat ik in bed zou liggen en hen bijvoorbeeld niet naar bed kon brengen. Zo begrepen ze beter waarom ze de eerste dagen na elke chemokuur vaker gingen logeren'.

'Ze snapte dat het rustig moest zijn in huis, want de tulpen waren immers nog zwart. Op de gele dagen voelde ik me alweer wat beter en de groene dagen konden we weer dingen samen doen. Voor oudere kinderen hebben we er een ontwikkeld waarop smileys getekend kunnen worden. Het houvast dat zo’n kalender geeft is erg handig, zowel de kinderen als ik hadden zo toch grip op de zaak. Het is tastbaar.'

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)