Cardioloog IJsselland op non-actief na incident

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel heeft een cardioloog tijdelijk op non-actief gesteld na een incident met een patiënt. Dit heeft het ziekenhuis deze week bekendgemaakt.

Incident

Een patiënt werd begin november in het IJsselland Ziekenhuis onderzocht vanwege hartklachten. Hij kreeg korte tijd na ontslag uit het ziekenhuis in het buitenland hartproblemen en moest met spoed worden behandeld.

Vooronderzoek

Naar aanleiding van dit incident, dat op social media werd gemeld, heeft het IJsselland Ziekenhuis de betrokken familie gesproken en heeft een vooronderzoek plaatsgevonden. Naar aanleiding van het vooronderzoek is besloten tot een verdiepend onderzoek.

Geen patiënten behandelen gedurende onderzoek

Om iedere twijfel rond dit onderzoek weg te nemen hebben de raad van bestuur en de betrokken arts in onderling overleg besloten dat het goed is dat de cardioloog geen patiënten zal behandelen totdat het onderzoek is afgerond. Het onderzoek zal naar verwachting conform de geldende richtlijnen 8 weken duren.

Onderzoekscommissie

Het IJsselland Ziekenhuis heeft het gebeurde inmiddels bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemeld. Voor het verdiepende onderzoek heeft het ziekenhuis een interne onderzoekscommissie ingesteld. Deze commissie wordt versterkt met een onafhankelijk extern deskundige.

