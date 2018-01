'Verlamming op de loer voor zware gebruikers lachgas'

Lachgas wordt gezien als een onschuldige partydruk en daarnaast is er nog weinig bekend over het risico voor gebruikers. Maar dat risico is er wel degelijk. Extreem gebruik van het lachgas kan namelijk ernstige schade aan het ruggenmerg opleveren. Smit in tv-programma Nieuwsuur: 'We zien een toename van mensen die neurologische schade, een dwarslaesie, hebben van lachgas. Zo hebben we het afgelopen half jaar drie mensen met een dwarslaesie gerevalideerd.'

B12-tekort

In revalidatiecentrum Reade in Amsterdam heeft Smit drie jonge mannen behandeld. Als gevolg van hun extreme lachgas-gebruik ontstond bij hen een vitaminen B12 tekort en kregen ze verlammingsverschijnselen. Het bleek dat hun ruggenmerg was aangetast. 'Karim' is een van de mannen. Hij gebruikte op een gegeven moment wel 100 patronen per dag en kreeg last van tintelingen. Hij kreeg vitaminen B12-pillen voorgeschreven, maar die leken niet te helpen. Toen hij uiteindelijk werd opgenomen op de Spoedeisende Hulp gaf hij toe dat lachgas had gebruikt. De 30-jarige 'Karim' zit nog altijd in een rolstoel en zegt in Nieuwsuur: 'Ik kan gelukkig weer staan en stappen zetten. Maar niet rennen of achteruit lopen. Mijn vingers doen het beter, maar ik kan nog niet schrijven of appen.'

Aantasting ruggenmerg

Ook 'Abdel 'kreeg klachten toen hij extreem vel lachgas gebruikte. In het tv-programma Nieuwsuur zegt hij hierover: 'Een verdovend gevoel in mijn schenen, pijn in mijn onderrug. Na een week voelde ik van onder mijn borstkas naar beneden niks meer. Helemaal niks. Toen had ik nog wel kracht om te staan. Maar na een tijdje ging dat ook weg. En toen zakte ik door mijn knieën.' Toen hij eerlijk vertelde wat hij allemaal had geslikt, kwamen de artsen erachter dat lachgas de vitaminen B12 vermindert. Ook Abdel had last van aantasting van zijn ruggenmerg, ook hij revalideerde bij Reade. 'Daar was het sporten, sporten, bewegen, bewegen. Niks anders. Het duurde ongeveer vijf maanden voor ik helemaal was hersteld.'

Waarschuwen voor gevaren lachgas

Zowel 'Karim' als 'Abdel' komen met hun verhaal naar buiten omdat ze vinden dat er meer gewaarschuwd moet worden voor de gevaren van lachgas. Ook aan lachgas kun je verslaafd raken. Revalidatie-arts Smit weet ook zeker dat de verlammingsverschijnselen door het lachgas zijn veroorzaakt. Tegen Nieuwsuur: 'Bij een normaal Nederlands dieet zie je niet een dergelijk vitaminetekort. Dit is echt gekoppeld aan lachgas en na het stoppen met lachgas zie je herstel. Dus het is echt wel daardoor.'

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verwijst naar de website die waarschuwt dat mensen die het regelmatig gebruiken, last kunnen krijgen van hoofdpijn en tintelende vingers. Ook wordt hier het tekort aan vitamine B12 genoemd, de mogelijke oorzaak van beschadigingen aan het zenuwstelsel. Website: https://drugsinfoteam.nl/drugsinfo/lachgas/lachgas-risico/

