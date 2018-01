Nieuwe campagne om depessie bespreekbaar te maken

Met een nieuwe campagne wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) depressie bespreekbaar maken. Dat is volgens het ministerie belangrijk, want in Nederland hebben ruim 800.000 mensen een depressie. Het ministerie heeft onlangs een peiling laten doen onder risicogroepen. Daaruit blijkt dat jongeren (13-18 jaar) en jonge vrouwen (18-35 jaar) met een depressie of depressieve gevoelens wel over hun situatie willen praten.

Maar de overgrote meerderheid vindt het lastig om zelf het gesprek te beginnen. Tegelijkertijd vermijden vrienden en familie het onderwerp vaak omdat ze bang zijn de ander te kwetsen. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken start het ministerie van VWS vandaag de campagne. Op het Segbroek College in Den Haag hebben vanochtend vijftig leerlingen met staatssecretaris Paul Blokhuis de Hey-vlag gehesen. Met deze symbolische handeling laten zij zien dat depressie een serieus probleem is dat we kunnen aanpakken door er met elkaar over te praten.

“Een depressie kan ons allemaal overkomen,” zegt staatssecretaris Blokhuis. “Bijvoorbeeld na het verlies van een dierbare, of denk aan een burn-out. Met hulp van familie of vrienden kun je daar misschien wel weer uitkomen. Maar vooral jongeren en jonge vrouwen hebben het gevoel er niet over te kunnen praten. Dat is ontzettend verdrietig. Want door erover te praten, kun je voorkomen dat klachten uitgroeien tot een allesoverheersend probleem. Dat kan beginnen met een simpel ‘hey’. Door het bespreekbaar te maken, hebben mensen die depressief zijn niet langer het gevoel er alleen voor te staan. Dat is heel waardevol, want iedereen moet kunnen meedoen.”

Ruim driekwart van de omstanders zegt depressieve signalen niet altijd aan te kaarten

Uit de peiling blijkt dat meer dan de helft van de jongeren en de jonge vrouwen het prettig vindt als iemand uit hun omgeving het gesprek begint over hun situatie. Het liefst in een fysiek één-op-één gesprek (79%). ‘Hey’ is voor omstanders letterlijk het begin van een gesprek. Want ook omstanders vinden het lastig om het gesprek te starten. Bijna de helft (45,6%) wacht liever af tot iemand er zelf over begint. Het risico is dat degene met depressieve signalen daardoor in een isolement komt en klachten verergeren. Slechts 24,4% van de respondenten zegt vermoedens van depressie altijd aan te kaarten bij de betreffende persoon. En dat terwijl bijna iedereen (98,6%) zegt één of meerdere signalen van depressie te herkennen. Men gaat het onderwerp vaak uit de weg om de persoon niet te willen kwetsen. Ook twijfelen veel omstanders of ze kunnen helpen en willen ze geen bemoeial zijn.

Over de campagne

Met de campagne ‘Hey! Het is oké, maak depressie bespreekbaar’ en Heyhelpt.nl wil het ministerie van VWS het gesprek over depressie op gang brengen. De campagne besteedt extra aandacht aan jongeren en jonge vrouwen. Maar ook voor andere mensen met een depressie of psychische aandoening is het belangrijk om hierover te praten. De komende periode vinden er onder de Hey-vlag verschillende activiteiten plaats om mensen te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan. Zo is op woensdag 7 februari 2018 Moodcamp in Beesd. Op Moodcamp vind je onder andere de Moodcamp Obstacle Run (2 km lang met zo’n 10 hindernissen). Elke hindernis staat symbool voor een symptoom dat je kunt ervaren als je een depressie hebt.

