Knoopcelbatterij levensgevaarlijk voor kinderen

Kinderen stoppen batterijtjes, vooral die met de grootte van een 2 eurocent munt, gemakkelijk in hun mond en slikken ze door. Uit een eerste enquête van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) onder de achterban is gebleken dat tussen 2008 en 2016 minstens twee kinderen zijn overleden na het inslikken van een batterijtje. Minstens zestien kinderen hielden er een ernstige handicap aan over.

Melden

Sinds 1 januari vraagt de NVK daarom aan de kinderartsen om alle incidenten met knoopcelbatterijen te melden. Ook wordt gevraagd elk kwartaal een update te geven over het herstel van de verwondingen. Het vermoeden bestaat namelijk dat het probleem steeds groter wordt. In de Verenigde Staten, waar al sinds 1982 de National Battery Ingestion Hotline bestaat, komen jaarlijks 15 inslikincidenten per 1 miljoen inwoners voor.

Onopgemerkt

"Voor kinderen zijn knoopcelbatterijen aantrekkelijk. Ze zijn klein, glad en geven een bepaald gevoel op de tong. De kans dat ze het batterijtje inslikken is heel groot", zegt Lissy de Ridder. "Vervolgens blijft dat inslikken vaak lang onopgemerkt. Een klein kind meldt het incident meestal niet bij zijn moeder. Het kind stopt met eten. Maar voordat daarvan de oorzaak is gevonden, kan ook even duren."

Slokdarm

De batterijtjes vreten zich na inslikken door het weefsel van de slokdarm, met alle gevolgen van dien. "Ze kunnen gaten maken in de luchtpijp of in een groot vat. Het is voorgekomen dat een batterijtje in de bloedbaan terecht kwam en door de vaatwand in de halsslagader terecht kwam. Gevolg was dat het kind halfzijdig verlamd raakte."

Lampjes

De Ridder heeft zelf de indruk dat het aantal incidenten de laatste tijd snel toeneemt, al is drie gevallen in één week tijd wel érg veel. "Die knoopcelbatterijen zitten tegenwoordig overal in: speelgoed, afstandsbedieningen, lampjes. Ze zijn klein, leveren veel energie, dus ik snap wel waarom ze zo populair zijn."

KNO

Overigens is de Kinderarts MDL niet de enige die batterijtjes uit kinderlijven verwijdert. "Ook bij de KNO-artsen zijn ze een groot probleem. Bij de KNO worden ze uit neuzen en kelen gehaald. Pas als de batterij na inslikken in de slokdarm onder het niveau van de sleutelbeenderen terecht is gekomen, komen kinderen bij de Kinderarts-MDL."