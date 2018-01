Bedrijf in Helmond staakt verwerking van GenX

Waterschap Aa en Maas en Waterschap de Dommel hebben onderzoek gedaan om de bron van verhoogde concentraties GenX die eind november 2017 zijn gevonden in rioolwaterzuiveringen in Eindhoven en Aarle-Rixtel te achterhalen. Dit meldt de gemeente Helmond dinsdag.

Custom Powders

'Uit het onderzoek van het waterschap bleek dat de verhoogde concentraties GenX afkomstig zijn uit Helmond, namelijk bij het bedrijf Custom Powders, dat gevestigd is op bedrijventerrein Hoogeind', laat de gemeente Helmond weten.

Chemours Dordrecht

Custom Powders heeft aangegeven drie maal per jaar in opdracht van Chemours uit Dordrecht de stof GenX te verwerken. Op dringend verzoek van de gemeente heeft Custom Powders ingestemd met de lijn om tot eind februari geen GenX te verwerken. Het bedrijf erkent dat nader onderzoek noodzakelijk is en werkt daaraan mee.

Aanvullend onderzoek

In de komende periode wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de gevolgen van GenX voor mens en milieu. Dit onderzoek wordt gedaan door het RIVM in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in nauw overleg met de gemeente Helmond, de Omgevingsdienst en het Waterschap Aa en Maas.

GenX

GenX is een fluorhoudende stof die gebruikt wordt bij de productie van teflonlagen zoals die op de anti aanbakpan. GenX is een nieuwe, zorgwekkende stof die in het oppervlaktewater kan worden aangetroffen, waarvoor nog geen (wettelijke) richtlijnen bestaan.

