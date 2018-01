Griepepidemie heeft hoogste piek nog niet bereikt

Vooral baby’s en kleine kinderen tot vier jaar bezoeken de huisarts met griepklachten.

Volgens het instituut gingen er vorige week 89 mensen op elke 100.000 Nederlanders naar de huisarts met griepklachten. De voorgaande week waren dat er 83.

In een kwart van de afgenomen neus- en keelmonsters bij patiënten met griepachtige klachten is in het laboratorium griepvirus gevonden de afgelopen twee weken. Werd het voorgaande seizoen beheerst door influenzavirus A(H3N2), dit seizoen overheerst tot op heden het influenza B virus van de Yamagata-lijn. Daarnaast wordt in de neus- en keelmonsters van deze patiënten regelmatig RS-virus of Rhinovirus (verkoudheidsvirus) gevonden.

We spreken van een epidemie als de peilstationshuisartsen van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten rapporteren en virologisch onderzoek door het RIVM het griepvirus aantoont in neus- en keelmonsters van deze patiënten.

