Zoetstof in ijs, pasta en gehakt gelinkt aan besmettelijke darmbacterie

Het aantal mensen dat een infectie met de besmettelijk darmbacterie Clostridium difficile oploopt is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Tegelijkertijd is de voedingsindustrie meer gebruik gaan maken van de zoetstof trehalose.

Volgens Leidse en Amerikaanse onderzoekers is dat geen toeval. In het vakblad Nature stellen ze dat de opkomst van de kunstmatige zoetstof en de bacterie aan elkaar gelinkt zijn. Dit meldt het Leids Universitair Medisch Centrum. De zoetstof trehalose blijkt twee ziekmakende typen van de darmbacterie Clostridium difficile te stimuleren om sneller te groeien, zo blijkt uit experimenten van de onderzoekers. Andere en mindere ziekmakende typen van de ziekmakende darmbacterie hebben dit vermogen niet.

Besmetting met de bacterie kan bij mensen met een verstoorde darmflora ernstige diarree veroorzaken. Door het genetisch materiaal van de ziekmakende darmbacterie te onderzoeken kwamen de wetenschappers erachter dat de twee bacteriestammen een mutatie hebben waardoor ze kleine hoeveelheden trehalose snel kunnen gebruiken om te groeien. Ook ontdekten ze dat muizen die een kleine hoeveelheid van de zoetstof in hun eten kregen eerder doodgingen aan een infectie door deze twee typen Clostrium difficile.

Micro-organisme in voeding, zonder besmetting van het voedsel zelf

Trehalose is een vorm van suiker die in de voedingsindustrie aan het begin van deze eeuw wereldwijd werd geïntroduceerd als kunstmatige zoetstof. Het zit bijvoorbeeld in ijs, pasta en gehakt. Ed Kuijper, hoofd van het laboratorium Experimentele Bacteriologie in het LUMC, waar een deel van de experimenten werd uitgevoerd, zegt in het nieuwsbericht: 'Vlak na de introductie van trehalose zien we een toename van infecties met de typen Clostridium difficile waarvan we nu weten dat ze beter groeien door de zoetstof. Het lijkt er dus op dat trehalose heeft bijgedragen aan de opkomst en snelle verspreiding van nieuwe typen van Clostridium difficile. Bovendien suggereert onze waarneming dat belangrijke veranderingen in de voedingsindustrie kunnen leiden tot de opkomst en verspreiding van micro-organismen die diarree kunnen veroorzaken zonder besmetting van het voedsel zelf.'

Zoetstof niet ongevaarlijk

Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam zegt in het tv-programma Max Vandaag van 10 januari over de zoetstof trehalose: 'Een heleboel goedgekeurde zoetstoffen blijken later toch nog wel allerlei na effecten te hebben. De zoetstof trehalose bijvoorbeeld, die in heel veel voedingsmiddelen zit, daarvan weten we nu eigenlijk dat deze ook allerlei infecties verergert. Dus dat is niet zo maar ongevaarlijk.'

