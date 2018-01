In ziekenhuis Tilburg eerste maagverkleining zonder operatie

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is voor het eerst in Nederland zonder operatie de maag van een patiënt verkleind. De gastric sleeve is gemaakt door MDL-arts Robert Laheij die via een in de mond geplaatste flexibele buis (endoscoop) een deel van de maag van binnenuit heeft dichtgenaaid. De verkleinde maag zorgt voor een gewichtsafname van twintig tot dertig kilo, is zijn verwachting.

De maagverkleining is toegepast bij een patiënt die last heeft van fistels in het darmkanaal. Dr. Laheij: “De chirurg wil daarom een stoma plaatsten, maar deze patiënt is met een BMI van 46 helaas veel te zwaar voor de noodzakelijke operatie. Ik verwacht dat de patiënt na de maagverkleining over enkele maanden alsnog onder het mes kan.”

Volgens Laheij biedt de endoscopische hechttechniek interessante mogelijkheden bij de behandeling van extreem overgewicht. “Het is een mooie, patiëntvriendelijke techniek, omdat we niet in de buik hoeven te snijden. Alles in en rond de maag blijft intact, zonder littekens.”

Laheij legt uit hoe de nieuwe techniek werkt: “We brengen een soepele slang – de endoscoop – via de mond en slokdarm naar de maag. Aan het uiteinde van deze slang zitten camera, naald en draad, die ik op afstand kan bedienen. De navigatie gaat via een beeldscherm. Endoscopisch hechten is geen gemakkelijke techniek, maar we passen die al bijna twee jaar toe bij patiënten die na operaties last hebben van lekkages in de slokdarm of maag. Ook hechten we bijvoorbeeld openingen in de slokdarm die zijn ontstaan na bestralingen.”

Voordelen

Volgens Laheij biedt het met hechtingen verkleinen van de maag patiënten veel voordelen, ten opzichte van de klassieke operatieve ingreep: “Ze kunnen eerder naar huis en herstellen sneller, dan na een gewone operatie. Bovendien hebben ze veel minder last van pijn. In België heeft men al veel ervaring met deze techniek, die bij onze zuiderburen in de dagbehandeling wordt toegepast. De techniek is nieuw voor Nederland, omdat de ingreep hier vooralsnog niet door zorgverzekeraars wordt vergoed.”

Laheij kijkt met een goed gevoel op zijn eerste maagverkleining terug. “De ingreep ging prima. De patiënt kan weer volop drinken. De eerste weken moet de patiënt zich beperken tot vloeibaar eten, daarna kan stapsgewijs worden overgeschakeld naar vast voedsel. In kleine beetjes, want meer laat de verkleinde maag niet toe.”

