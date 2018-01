Mensen met een verstandelijke beperking wonen fijner als ze zelf kiezen

Mensen met een verstandelijke beperking die zelf kiezen waar ze wonen en met wie ze wonen, voelen zich vaker prettig in hun woning. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL bij ruim 430 mensen met een verstandelijke beperking. Begeleiders en naasten kunnen stimuleren dat mensen zelf of samen met anderen een woning uitkiezen.

Hoe mensen hun woonsituatie ervaren, is belangrijk voor de kwaliteit van hun leven. Bijna alle mensen met een verstandelijke beperking geven aan tevreden te zijn over het wonen en 65% voelt zich fijn bij de mensen met wie ze wonen. Driekwart zegt zelf of samen met anderen te hebben besloten waar en met wie ze wonen. Mensen die zelf hebben gekozen, voelen zich vaker prettig in hun woning. Veel mensen ervaren ook keuzevrijheid in dagelijkse beslissingen die te maken hebben met wonen, zoals bezoek kunnen ontvangen en zelf mensen binnenlaten. Maar bij het houden van een huisdier en het inrichten van de woning ervaren sommigen minder eigen regie.

Er is geen samenhang tussen de woonbeleving van participanten die in een woonwijk wonen en hun ervaringen met contacten in de wijk: mensen die hun woning fijn vinden, hebben daarmee niet automatisch goed contact in de wijk. Aandacht voor bredere sociale contacten in de wijk blijven nodig voor mensen met een verstandelijke beperking om het gevoel van veiligheid en het erbij horen te vergroten en eenzaamheid te verminderen.

Vangnet van ondersteuning nodig

Wanneer het gaat over het voeren van het huishouden, zijn mensen het meest zelfredzaam bij het doen van boodschappen. Ook vrijwel alle mensen die zelfstandig wonen, worden geholpen bij een aantal huishoudelijke activiteiten. Het merendeel van de mensen met een verstandelijke beperking krijgt ondersteuning bij het afhandelen van post, het betalen van rekeningen, koken en schoonmaken. Vaak zijn het professionals die bij deze taken ondersteunen, omdat mantelzorg niet altijd beschikbaar blijkt.

----------------------------------------------------------------------------------

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)