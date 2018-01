Opnamestop cliënten bij verslavingszorg Noord-Nederland

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) neemt voorlopig geen cliënten meer aan in de regio's Hoogezand, Winschoten, Delfzijl en Stadskanaal.

De reden voor de opnamestop is personeelstekort. VNN kan niet voldoende gezondheidspsychologen en psychiaters vinden die in die regio willen werken. Afgelopen december werd een medewerker van de instelling ziek en kreeg een andere medewerker een nieuwe baan. Hierdoor liepen de wachttijden te ver op. Teammanager Martin de Boer: ''Het zou drie tot vier maanden gaan duren voordat we mensen een behandeling kunnen aanbieden en dat vonden wij onacceptabel.' Dit meldt onder meer RTV Noord maandag,

Groei cliënten

De grootste verslavingszorg in de regio Noord heeft al jaren te maken met een groei van het aantal cliënten, tien tot vijftien procent in de laatste twee jaar. De organisatie heeft nu besloten voorlopig alleen mensen te behandelen die al op de wachtlijst staan. Er is wel nieuw personeel gevonden, maar dat wordt nu ingewerkt. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen eind februari weer nieuwe cliënten voor behandeling worden aangenomen.

