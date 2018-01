Beeldschermgebruik en bijziendheid bij kinderen

Veel kinderen brengen dagelijks vele uren door achter een beeldscherm: een tablet, mobieltje of laptop. Ook in het onderwijs zijn het digibord en werken op de computer niet meer weg te denken. Dit vergroot de kans op bijziendheid, al op jonge leeftijd. Een bril helpt om het zicht weer scherp te krijgen. Maar bij hoge bijziendheid (-6 of meer) kan er op latere leeftijd slechtziendheid optreden door oogheelkundige aandoeningen. Om dit bij kinderen van nu te voorkomen, is het belangrijk een bepaalde leefstijl te volgen, met onder meer veel buitenspelen.

----------------------------------------------------------------------------------

