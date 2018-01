Mondhygiënisten mogen straks ook gaatjes boren. Tandartsen fel tegen

Met dit besluit worden zorgverleners ingezet waarvoor ze zijn opgeleid. Mondhygiënisten voor hun kennis van preventieve mondzorg en tandartsen krijgen zo meer ruimte voor zorg waar een academische opleiding voor nodig is: de meer complexe mondzorg.

Het gaat vooralsnog om een tijdelijke zelfstandige bevoegdheid in de vorm van een experiment voor maximaal vijf jaar. Tijdens het experiment wordt onderzocht of deze taakherschikking inderdaad leidt tot betere inzet van de capaciteit van mondhygiënisten en tandartsen binnen hun vakgebied. De bedoeling is te starten met ingang van 1 januari 2020.

Tandartsen fel tegen

Het besluit van minister Bruins voor Medische Zorg om te experimenteren met mondhygiënisten die buiten de tandarts om gaan boren is buitengewoon onverstandig en schadelijk voor de zorg aan de patiënt, aldus Wolter Brands, voorzitter van de KNMT.

Het besluit is volgens hem volstrekt onbegrijpelijk. Het is niet onderbouwd, patiënten willen het niet, mondhygiënisten kunnen het niet en de zorg wordt er bovendien duurder van. Bovendien leidt het besluit tot nog meer verwarring over wie er wat doet in de mondzorg. Immers alleen de 4-jarig opgeleide mondhygiënist mag zich nog mondhygiënist noemen. Zo weet de patiënt helemaal niet meer waar hij aan toe is.

De KNMT beraadt zich op de consequenties van de beslissing van de minister voor de samenwerking op het gebied van de mondzorg voor kwetsbare ouderen en die voor de jeugd.

Minister Bruins zal op korte termijn de algemene maatregel van bestuur voorhangen bij de Tweede en Eerste Kamer.

