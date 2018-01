Griepepidemie breidt zich uit

Er is reeds zes weken een griepepidemie in Nederland en het aantal patiënten dat met griep de huisarts bezocht in de derde week van 2018 was weer groter dan in de voorafgaande weken. In week 3 van 2018 rapporteerden de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 105 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners.