Kernreactor Petten maakt alleen nog medische isotopen van laagverrijkt uranium

NRG in Petten, in samenwerking met haar partnerbedrijf Curium, is als eerste faciliteit in Europa gestopt met het gebruik van hoogverrijkt uranium bij de productie van medische isotopen in de kernreactor. Dit heeft NRG donderdag bekendgemaakt.

Afspraak met president Obama

'Ziekenhuizen ontvangen voortaan alleen nog maar Molybdeen, een belangrijke isotoop, gemaakt uit laagverrijkt uranium. Daarmee komt Nederland zijn afspraken na die zijn gemaakt met de Amerikaanse president Obama', aldus NRG.

Kernwapens

In het kader van het non-proliferatieverdrag is wereldwijd afgesproken het gebruik van hoogverrijkt uranium uit te bannen, omdat hier kernwapens mee gemaakt kunnen worden. Tijdens de nucleaire top in Den Haag in 2014 sprak de Amerikaanse president Barack Obama definitief met Frankrijk, België en Nederland af om ook bij de productie van medische isotopen over te stappen van hoog- op laagverrijkt uranium.

Dagelijks 30.000 patiënten wereldwijd

Dagelijks worden wereldwijd 30.000 patiënten geholpen met medische isotopen uit de reactor in Petten. Om het risico op misbruik van hoogverrijkt uranium uit te sluiten, is de reactor al in 2006 overgestapt op laagverrijkt uranium als brandstof. Ook daarin liep Nederland destijds voorop.

Wijziging productieproces

Om bij de productie van medische isotopen hetzelfde te kunnen doen, moest het productieproces bij NRG en Curium gewijzigd worden en moest een lang en ingewikkeld traject gevolgd worden om dezelfde kwaliteit van het eindproduct te kunnen garanderen. Een succesvolle mijlpaal is hiermee bereikt voor NRG.

Voortrekkersrol

'We vervullen hierin samen met Curium een voortrekkersrol en geven een belangrijk signaal af aan alle landen. Namelijk dat je voor de productie van medische isotopen geen hoogverrijkt uranium meer nodig hebt,' zegt Philippe Brouwers Business Director NRG. 'Eigenlijk behalen we op deze manier een soort Fairtrade-keurmerk voor medische isotopen, maar dan gezien vanuit non-proliferatie-oogpunt. We zijn blij dat we hierdoor de afspraken die tijdens de nucleaire top zijn gemaakt, gestand kunnen doen.'

Belang van medische isotopen

Eind vorig jaar startte NRG de campagne ’30.000perdag’ om het belang van medische isotopen voor het opsporen en bestrijden van kanker te benadrukken. Volgens Brouwers is het overstappen naar laagverrijkt uranium van groot belang om de leveringszekerheid van Molybdeen op de lange termijn te kunnen waarborgen.

Molybdeen

Molybdeen wordt wereldwijd jaarlijks 40 miljoen keer gebruikt bij diagnostische onderzoeken in ziekenhuizen, onder meer door oncologie, cardiologie en neurologie. Daarbij krijgen patiënten een licht radioactieve vloeistof ingespoten. NRG is ’s wereld grootste producent van medische isotopen. Molybdeen wordt door partnerbedrijf Curium geproduceerd, op basis van in de reactor in Petten bestraald uranium. Tot nu toe betrof het bestraalde materiaal hoogverrijkt uranium. Curium levert molybdeen aan ziekenhuizen wereldwijd.

