Volledige opnamestop Radboudumc in verband met computerstoring

Aanleiding voor de opnamestop is een storing in het netwerk. Hierdoor zijn diverse ICT systemen op dit moment niet of minder goed beschikbaar. De zorg voor patiënten die op dit moment opgenomen zijn, is gewaarborgd.

Apotheek

Vanwege de ICT storing adviseert men om naar uw eigen apotheek te gaan.

mijnRadboud

Vanwege de storing is het electronisch patientendossier mijnRadboud tijdelijk ook niet beschikbaar.

